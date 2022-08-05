Нагельсманн: «Левандовски ушёл, но «Бавария» стала сильнее»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением об уровне своей команды.

С момента открытия трансферного окна ряды мюнхенцев пополнили Маттайс де Лихт, Садио Мане, Матис Тель, Райан Гравенберх и Нуссер Мазрауи. Из игроков основной обоймы команду покинул только форвард Роберт Левандовски, перебравшийся в «Барселону».

«Мы потеряли нападающего, способного забивать по 50 голов за сезон, и нам придётся чем-то компенсировать его уход. Но если взять за скобки продажу Левандовски, то в целом состав «Баварии», думаю, стал даже сильнее этим летом», – заявил немецкий специалист.