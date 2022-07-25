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Стало известно, за сколько «Айнтрахт» готов продать Н'Дика

25 Июля 2022 • 15:08 Комментировать
Айнтрахт Фр
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Бавария
6.30 5.10 1.43
05.08 21:30

«Айнтрахт» готов расстаться со своим защитником Эваном Н'Дика за 18-20 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

По информации источника, клубы, которые заинтересованы в услугах 22-летнего француза, считают эту сумму слишком завышенной, так как контракт футболиста с «Айнтрахтом» истекает уже летом следующего года.  

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Милана».

В минувшем сезоне футболист провёл в составе немецкой команды 44 матча во всех турнирах, забив четыре гола и отдав столько же результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает француза в 32 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт Трансферы футбола - лето 2022 Эван Н'Дика
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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