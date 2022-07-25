Стало известно, за сколько «Айнтрахт» готов продать Н'Дика

«Айнтрахт» готов расстаться со своим защитником Эваном Н'Дика за 18-20 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

По информации источника, клубы, которые заинтересованы в услугах 22-летнего француза, считают эту сумму слишком завышенной, так как контракт футболиста с «Айнтрахтом» истекает уже летом следующего года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Милана».

В минувшем сезоне футболист провёл в составе немецкой команды 44 матча во всех турнирах, забив четыре гола и отдав столько же результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает француза в 32 миллиона евро.