Салихамиджич – об отсутствии форварда: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» отлично справлялись без «девятки»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал решение клуба не покупать нападающего на замену Роберту Левандовски в это трансферное окно. Напомним, что при этом клуб приобрёл в атаку Садио Мане, который способен отыграть на позиции «девятки».

«Кейн? Это лишь слухи. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити все эти годы отлично справлялись без ярко выраженной «девятки». Эти клубы были очень успешными», – приводит слова Салихамиджича журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что основной форвард «Баварии» Роберт Левандовски этим летом отправился в каталонскую «Барселону».