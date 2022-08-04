Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салихамиджич – об отсутствии форварда: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» отлично справлялись без «девятки»

04 Августа 2022 • 16:19 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.10 5.10 1.45
05.08 21:30
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал решение клуба не покупать нападающего на замену Роберту Левандовски в это трансферное окно. Напомним, что при этом клуб приобрёл в атаку Садио Мане, который способен отыграть на позиции «девятки».

«Кейн? Это лишь слухи. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити все эти годы отлично справлялись без ярко выраженной «девятки». Эти клубы были очень успешными», – приводит слова Салихамиджича журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что основной форвард «Баварии» Роберт Левандовски этим летом отправился в каталонскую «Барселону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Манчестер Сити Хасан Салихамиджич Садио Мане Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
16:46 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» потратил больше всех в АПЛ за три последних трансферных окна
16:19 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич – об отсутствии форварда: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» отлично справлялись без «девятки»
16:17 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Юнайтед» проблема перед стартом АПЛ – Марсьяль травмирован, Роналду не готов 3
16:09 · Англия. Премьер-лига
Корне в шаге от перехода в лондонский клуб
16:00 · Англия. Премьер-лига
Бёли помимо Кукурельи планирует купить для «Челси» ещё 4 игроков, среди целей – полузащитник «Барселоны»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – о матче с «Челси»: «Это всегда очень сложный соперник»
15:45 · Англия. Премьер-лига
​ФИФА надавила на «Шахтёр», Соломон может сыграть с «Ливерпулем»
15:32 · Англия. Премьер-лига
​Роналду в Европе никому не нужен – Каррагер 2
15:03 · Англия. Премьер-лига
​Холанна не пугает давление в «Манчестер Сити»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет пригласить в «Рому» ещё одного игрока «МЮ»
14:57 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» предложили троих известных игроков «Барселоны» слухи
14:33 · Англия. Премьер-лига
​«Противно наблюдать»: Невилл высказался о ситуации с Роналду 1
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предупредила «Манчестер Сити», что до конца трансферного окна сделает предложение по Силве
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» может арендовать нападающего «Челси»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Бёли намекнул, что Чуквуэмека не уйдёт в аренду
Все новости
Рекомендуем