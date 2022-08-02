«Интер» отказался от подписания лучшего игрока Лиги Европы

«Интер» не рассматривает возможность приобретения полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича.

Пресса связывает сербского футболиста с переходом в различные клубы, включая «Интер» и «Вест Хэм», однако коллектив из Милана, судя по всему, не участвует в гонке. Согласно сведениям журналиста Марко Бардзаги, «нерадзурри» не планируют подписание 29-летнего хавбека, поскольку их полностью устраивает игра Робина Госенса, выступающего на той же позиции. Главным претендентом на Костича остаётся «Вест Хэм».

Филип Костич стал победителем Лиги Европы и лучшим игроком турнира в прошедшем сезоне. Его контракт с «Айнтрахтом» истекает в следующем году.