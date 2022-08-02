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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» отказался от подписания лучшего игрока Лиги Европы

02 Августа 2022 • 21:56 Комментировать
Айнтрахт Фр
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Бавария
6.30 5.30 1.40
05.08 21:30

«Интер» не рассматривает возможность приобретения полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича.

Пресса связывает сербского футболиста с переходом в различные клубы, включая «Интер» и «Вест Хэм», однако коллектив из Милана, судя по всему, не участвует в гонке. Согласно сведениям журналиста Марко Бардзаги, «нерадзурри» не планируют подписание 29-летнего хавбека, поскольку их полностью устраивает игра Робина Госенса, выступающего на той же позиции. Главным претендентом на Костича остаётся «Вест Хэм».

Филип Костич стал победителем Лиги Европы и лучшим игроком турнира в прошедшем сезоне. Его контракт с «Айнтрахтом» истекает в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Филип Костич Трансферы футбола - лето 2022
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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