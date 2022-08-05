Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» начала новый сезон Бундеслиги с пяти безответных голов в первом тайме

05 Августа 2022 • 22:39 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:6
Бавария
окончен

В матче открытия нового розыгрыша немецкой Бундеслиги интрига жила недолго.

Уже на пятой минуте встречи между «Айнтрахтом» и «Баварией» действующие чемпионы Германии открыли счёт после точного удара Йозуа Киммиха. Спустя ещё пять минут голом в ворота франкфуртцев отметился защитник Бенжамен Павар. По прошествии получаса новичок мюнхенцев Садио Мане довёл преимущество «Баварии» до крупного. Ещё по разу до перерыва отличились Джамал Мусиала и Серж Гнабри.

«Бавария» – победитель предыдущих десяти розыгрышей Бундеслиги. В прошедшем сезоне мюнхенский гранд набрал 77 очков, на восемь баллов опередив главного преследователя – «Боруссию» из Дортмунда.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Айнтрахт Фр 1:6 Бавария 6.10 5.10 1.45
06.08  16:30 Унион Берлин ... Герта 1.85 3.95 4.30
06.08  16:30 Вольфсбург ... Вердер 1.85 3.70 4.10
06.08  16:30 Аугсбург ... Фрайбург 3.45 3.55 2.19
06.08  16:30 Бохум ... Майнц 3.25 3.35 2.36
06.08  16:30 Боруссия М ... Хоффенхайм 2.28 3.70 3.10
06.08  19:30 Боруссия Д ... Байер Л 2.13 3.90 3.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
23:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» забила 6 мячей в ворота «Айнтрахта», открыв новый сезон Бундеслиги разгромом
23:17 · Германия. Бундеслига
Мане - первый игрок «Баварии» за последние 10 лет, забивший в двух стартовых матчах за мюнхенцев
22:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» начала новый сезон Бундеслиги с пяти безответных голов в первом тайме
21:08 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:6
20:12 · Англия. Премьер-лига
Лучший игрок Лиги Европы сделал выбор между «Ювентусом» и «Вест Хэмом»
18:41 · Германия. Бундеслига
Баженов — о Ларссоне в «Шальке»: «Пусть хоть на Луну переходит»
17:16 · Германия. Бундеслига
Главный тренер «Шальке 04» прокомментировал подписание Ларссона
16:49 · Германия. Бундеслига
«Шальке 04» объявил о подписании Ларссона
15:59 · Германия. Бундеслига
Костич готов сыграть с «Баварией»
10:30 · Германия. Бундеслига
Раскрыта точная зарплата Мане, он - самый высокооплачиваемый игрок «Баварии»
07:56 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн ждёт тяжёлого матча с «Айнтрахтом»
07:32 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Бавария» хочет продолжать задавать темп в Бундеслиге»
07:06 · Германия. Бундеслига
Мане: «Бавария» победит «Ливерпуль» 2
03:51 · Германия. Кубок
«В последний раз побеждал в чемпионате ГДР» - берлинский «Унион» одержал историческую победу
01:07 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Левандовски ушёл, но «Бавария» стала сильнее»
Все новости
Рекомендуем