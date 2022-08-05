«Бавария» начала новый сезон Бундеслиги с пяти безответных голов в первом тайме

В матче открытия нового розыгрыша немецкой Бундеслиги интрига жила недолго.

Уже на пятой минуте встречи между «Айнтрахтом» и «Баварией» действующие чемпионы Германии открыли счёт после точного удара Йозуа Киммиха. Спустя ещё пять минут голом в ворота франкфуртцев отметился защитник Бенжамен Павар. По прошествии получаса новичок мюнхенцев Садио Мане довёл преимущество «Баварии» до крупного. Ещё по разу до перерыва отличились Джамал Мусиала и Серж Гнабри.

«Бавария» – победитель предыдущих десяти розыгрышей Бундеслиги. В прошедшем сезоне мюнхенский гранд набрал 77 очков, на восемь баллов опередив главного преследователя – «Боруссию» из Дортмунда.