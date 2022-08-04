Сане рассказал, с какой командой хотел бы встретиться в Лиге чемпионов

Вингер «Баварии» Лерой Сане рассказал, с кем ему было бы интересно сыграть в новом сезоне.

26-летний немецкий футболист признался, что хотел бы попробовать свои силы против действующих победителей самого престижного еврокубка: «С кем я бы хотел сыграть? «Реал» Мадрид. Мне было бы интересно снова встретиться с ними», – заявил в интервью The Athletic игрок.

Лерой Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Ранее он принадлежал английскому «Манчестер Сити». Немецкий вингер лишь однажды противостоял «Реалу» в Лиге чемпионов – в рамках 1/8 финала в сезоне 2014/15, ещё будучи игроком «Шальке».