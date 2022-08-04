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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане рассказал, с какой командой хотел бы встретиться в Лиге чемпионов

04 Августа 2022 • 23:01 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бавария
6.10 5.10 1.45
Через 21 ч. 3 мин.

Вингер «Баварии» Лерой Сане рассказал, с кем ему было бы интересно сыграть в новом сезоне.

26-летний немецкий футболист признался, что хотел бы попробовать свои силы против действующих победителей самого престижного еврокубка: «С кем я бы хотел сыграть? «Реал» Мадрид. Мне было бы интересно снова встретиться с ними», – заявил в интервью The Athletic игрок.

Лерой Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Ранее он принадлежал английскому «Манчестер Сити». Немецкий вингер лишь однажды противостоял «Реалу» в Лиге чемпионов – в рамках 1/8 финала в сезоне 2014/15, ещё будучи игроком «Шальке».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Лига Чемпионов Лерой Сане
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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05.08  21:30 Айнтрахт Фр ... Бавария 6.20 5.20 1.47
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