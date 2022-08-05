Нагельсманн ждёт тяжёлого матча с «Айнтрахтом»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем поединке против франкфуртского «Айнтрахта» в рамках стартового тура чемпионата Германии.

«С нетерпением жду начала встречи. Нам будет противостоять серьезный соперник. Думаю, это будет захватывающая встреча. Играть во Франкфурте всегда непросто. Болельщики будут гнать свою команду вперед, особенно после триумфа в Лиге Европы», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Поединок между «Айнтрахтом» и «Баварией» состоится сегодня, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.