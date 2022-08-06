Нагельсманн высказался об игре Мане

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал интервью после гостевого поединка против франкфуртского «Айнтрахта» в первом туре чемпионата Германии. Действующий чемпион разгромил соперника со счетом 6:1. Один из мячей забил звездный новичок команды Садио Мане.

«Благодаря приходу Мане команда стала более разнообразной в нападении. Он дал нам больше гибкости. Благодаря этому мы меньше обороняемся. Сейчас в коллективе отличная атмосфера, думаю, это было видно в прошедшем матче», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Мане был куплен у «Ливерпуля» за 32 миллиона евро. Сенегалец подписал с мюнхенцами трехлетнее соглашение.