Кан пояснил, почему «Бавария» решила отпустить Левандовски

Польский нападающий Роберт Левандовски все-таки уйдет в «Барселону», он сумел убедить руководство «Баварии» в нецелесообразности продолжения сотрудничества, начавшегося еще после бразильского чемпионата мира в 2014 году. Левандовски давно горел желанием перейти в «Барсу», но руководство «Баварии» считало, что он должен отработать свой контракт до конца. Но, вспомнив русскую поговорку «насильно мил не будешь», там передумали.

- Мы договорились с «Барселоной», хотя пока что устно. Бумаги еще не подписаны. Мы пришли к выводу, что Роберта лучше отпустить, - пояснил Кан в интервью изданию Bild.

Ранее, до «Баварии», Левандовски выступал в дортмундской «Боруссии».