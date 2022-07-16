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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан пояснил, почему «Бавария» решила отпустить Левандовски

16 Июля 2022 • 14:54 Комментировать (1)
Айнтрахт Фр
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Бавария
6.30 5.10 1.45
05.08 21:30

Польский нападающий Роберт Левандовски все-таки уйдет в «Барселону», он сумел убедить руководство «Баварии» в нецелесообразности продолжения сотрудничества, начавшегося еще после бразильского чемпионата мира в 2014 году. Левандовски давно горел желанием перейти в «Барсу», но руководство «Баварии» считало, что он должен отработать свой контракт до конца. Но, вспомнив русскую поговорку «насильно мил не будешь», там передумали.

- Мы договорились с «Барселоной», хотя пока что устно. Бумаги еще не подписаны. Мы пришли к выводу, что Роберта лучше отпустить, - пояснил Кан в интервью изданию Bild.

Ранее, до «Баварии», Левандовски выступал в дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Оливер Кан Роберт Левандовски
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АЙНТРАХТ ФР БАВАРИЯ
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