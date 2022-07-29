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Лапорта рассказал, перейдёт ли де Йонг в «Манчестер Юнайтед»

29 Июля 2022 • 23:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.50 4.30 6.40
07.08 16:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о вероятном трансфере Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

«В футболе никогда не знаешь точно, что произойдёт. Всё зависит от всех участников переговоров, – заявил Лапорта в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть срыв перехода голландца в «Манчестер Юнайтед». – Могу лишь сказать, что Френки де Йонг с высокой вероятностью останется игроком «Барселоны». Я сделаю всё возможное для этого», – сказал президент каталонского гранда.

Информация о переговорах между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» по трансферу Френки де Йонга появилась задолго до открытия трансферного окна. Сам футболист не слишком заинтересован в трансфере.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Жоан Лапорта Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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