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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: «Я работал с Гвардиолой, поэтому мне будет проще адаптироваться в «Барселоне»

22 Июля 2022 • 23:26 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал об адаптации в новых условиях.

Форвард на протяжении 12 лет выступал в немецкой Бундеслиге, где, помимо прочего, поиграл под руководством Хосепа Гвардиолы. В 33 года поляк впервые решился попробовать силы в другом топ-чемпионате – испанской Ла Лиге.

«Я знаю, что у этого проекта светлое будущее, несмотря на трудности последних лет. Я не стал думать дважды, когда на меня вышла «Барселона» – знал, что сейчас самое подходящее время для этого шага.

Думаю, мне будет проще адаптироваться, так как в прошлом я работал с Гвардиолой. Я из тех, кто умеет слушать. После первого разговора с Хави я уже понимал, каковы его идеи. Рад работать с ним», – заявил Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хосеп Гвардиола Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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