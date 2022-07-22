Левандовски: «Я работал с Гвардиолой, поэтому мне будет проще адаптироваться в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал об адаптации в новых условиях.

Форвард на протяжении 12 лет выступал в немецкой Бундеслиге, где, помимо прочего, поиграл под руководством Хосепа Гвардиолы. В 33 года поляк впервые решился попробовать силы в другом топ-чемпионате – испанской Ла Лиге.

«Я знаю, что у этого проекта светлое будущее, несмотря на трудности последних лет. Я не стал думать дважды, когда на меня вышла «Барселона» – знал, что сейчас самое подходящее время для этого шага.

Думаю, мне будет проще адаптироваться, так как в прошлом я работал с Гвардиолой. Я из тех, кто умеет слушать. После первого разговора с Хави я уже понимал, каковы его идеи. Рад работать с ним», – заявил Левандовски.