Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига не одобряет отсрочку зарплаты Пике и Бускетса в «Барселоне»

13 Августа 2022 • 00:11 Комментировать (1)
Барселона
...
Райо Вальекано
1.20 6.60 15.00
Через 20 ч. 46 мин.

«Барселона» может испытать трудности с отсрочкой выплат своим высокооплачиваемым ветеранам.

Боссы каталонского клуба рассчитывают убедить Херарда Пике и Серхио Бускетса согласиться на сокращение зарплаты, однако оба футболиста пока не пошли на предложенные условия. При этом, как информирует журналист Фернандо Поло, вариант с отсрочкой выплат может быть заблокирован Ла Лигой, поскольку «Барселона» уже пользовалась такой возможностью, а повторная попытка отложить зарплату игрокам может быть расценена руководством лиги как злоупотребление правилами.

Действующий контракт 34-летнего Серхио Бускетса с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Херард Пике связан с клубом соглашением до 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Серхио Бускетс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Осасуна 2:1 Севилья 3.20 3.10 2.45
13.08  18:00 Сельта ... Эспаньол 2.00 3.55 3.85
13.08  20:00 Вальядолид ... Вильярреал 3.65 3.40 2.11
13.08  22:00 Барселона ... Райо Вальекано 1.26 6.20 11.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
00:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о возможном уходе Бернарду в «Барселону»: «Я в восторге от него, он должен остаться»
00:11 · Испания. Ла Лига
Ла Лига не одобряет отсрочку зарплаты Пике и Бускетса в «Барселоне» 1
00:01 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» и «Севилья» результативно открыли новый сезон в Ла Лиге
12 Августа
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» завершит переход Алонсо на следующей неделе
22:59 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» и Эррера согласовали расторжение контракта – клуб выплатит игроку внушительную сумму
22:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» зарегистрировала четырёх новичков
21:32 · Испания. Ла Лига
Хави поделился ожиданиями от Левандовски
20:58 · Испания. Ла Лига
Эррера ведёт переговоры с «ПСЖ» о расторжении контракта, игрок согласовал переход в испанский клуб
20:47 · Италия. Серия А
«Ювентус» близок к подписанию форварда «Барселоны»
20:21 · Испания. Ла Лига
Хави: «Пьянич убедил меня»
20:11 · Испания. Ла Лига
Эксперты оценили вероятность чемпионства «Реала» и «Барселоны» в новом сезоне Ла Лиги
19:50 · Испания. Ла Лига
​Хави высказался об игроках «Барселоны», на которых он не рассчитывает
19:17 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» сообщила «Челси» цену Обамеянга слухи
15:09 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я наслаждался работой с Обамеянгом, мы с ним всё ещё близки»
13:37 · Испания. Ла Лига
«Барселона» активировала 4-й рычаг 1
Все новости
Рекомендуем