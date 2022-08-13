Ла Лига не одобряет отсрочку зарплаты Пике и Бускетса в «Барселоне»

«Барселона» может испытать трудности с отсрочкой выплат своим высокооплачиваемым ветеранам.

Боссы каталонского клуба рассчитывают убедить Херарда Пике и Серхио Бускетса согласиться на сокращение зарплаты, однако оба футболиста пока не пошли на предложенные условия. При этом, как информирует журналист Фернандо Поло, вариант с отсрочкой выплат может быть заблокирован Ла Лигой, поскольку «Барселона» уже пользовалась такой возможностью, а повторная попытка отложить зарплату игрокам может быть расценена руководством лиги как злоупотребление правилами.

Действующий контракт 34-летнего Серхио Бускетса с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Херард Пике связан с клубом соглашением до 2024 года.