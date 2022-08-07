Левандовски признан лучшим игроком матча «Барселона» – «Пумас»

Роберт Левандовски не только забил дебютный гол за «Барселону», но и удостоился звания игрока матча.

Встреча завершилась сокрушительной победой каталонского гранда над коллективом из Мексики со счётом 6:0. Левандовски открыл счёт в матче уже на третьей минуте, а затем дважды ассистировал полузащитнику Педри. На 60-й минуте поединка 33-летний поляк был заменён на Мемфиса Депая, когда на табло горел счёт 5:0.

Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с июля после перехода из мюнхенской «Баварии» за 45 млн евро.

«Барселона» стартует в чемпионате Испании матчем против «Райо Вальекано», который пройдёт 13 августа.