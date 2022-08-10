Левандовски рассказал, хочет ли встретиться с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о возможной встрече со своим бывшим клубом уже в осенних играх Лиги чемпионов.

Жребий может свести каталонцев и мюнхенцев в одном квартете, поскольку «Бавария» попала в первую корзину, а «Барселона» – во вторую.

Левандовски не одобряет такой расклад: «Нет! Это не должно произойти на групповом этапе – это слишком ранняя стадия, и для меня это было бы странное чувство. Моё пожелание перед жеребьёвкой: пожалуйста, только не «Бавария», – ответил поляк в интервью Sport Bild.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов запланирована на 25 августа. Матчи пройдут с начала сентября по начало ноября.