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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски рассказал, хочет ли встретиться с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов

10 Августа 2022 • 02:02 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о возможной встрече со своим бывшим клубом уже в осенних играх Лиги чемпионов.

Жребий может свести каталонцев и мюнхенцев в одном квартете, поскольку «Бавария» попала в первую корзину, а «Барселона» – во вторую.

Левандовски не одобряет такой расклад: «Нет! Это не должно произойти на групповом этапе – это слишком ранняя стадия, и для меня это было бы странное чувство. Моё пожелание перед жеребьёвкой: пожалуйста, только не «Бавария», – ответил поляк в интервью Sport Bild.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов запланирована на 25 августа. Матчи пройдут с начала сентября по начало ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Лига Чемпионов Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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