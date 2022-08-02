Презентация Левандовски побьёт рекорд посещаемости, установленный Роналдиньо

Болельщики «Барселоны» очень охотно раскупают билеты на презентацию Роберта Левандовски в качестве новичка команды.

Посмотреть на представление польского нападающего, перешедшего из «Баварии», придут более 25 тысяч поклонников «сине-гранатовых». Согласно сообщениям Sport, на мероприятии будет обновлён клубный рекорд посещаемости, ранее принадлежавший Роналдиньо. «Барселоне» придётся открыть дополнительные трибуны на «Камп Ноу», чтобы разместить всех желающих.

О переходе Роберта Левандовски в «Барселону» было объявлено около двух недель назад. Трансфер обошёлся каталонскому клубу в 45 млн евро.