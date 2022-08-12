В печати появились цифры умопомрачительного контракта Дембеле с «Барселоной»

Когда «Барселона» объявила о новом контракте с Усманом Дембеле, то казалось, что каталонцы провернули отличную сделку. Но некоторые цифры из этого контракта, которые опубликовало испанское издание Sport.es, заставляют задуматься.

Так, зарплата Усмана за каждый год из двухлетнего контракта составит 16 миллионов евро. Но это не считая бонуса в четыре миллиона за каждый сезон, который достанется Дембеле в случае выполнения некоторых условий.

Это означает, что за два года Дембеле заработает до сорока миллионов евро, но это еще не все - в случае дальнейшей продажи игрока «Барселона» выплатит ему 50 процентов от суммы, вырученной с продажи. Подчеркнем - это неофициальные цифры, клуб не подтвердил их. Но, судя по ним, бедствовать Дембеле точно не будет.