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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави вылетает в США, все проволочки с визой решены

18 Июля 2022 • 21:46 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 5.90 11.00
13.08 22:00

Как мы уже сообщали, наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес неожиданно получил запрет на посещение США из-за того, что более трех раз за последние годы посещал Иран - злейшего врага Америки и всего «демократического мира». Из-за этих проволочек Хави пришлось застрять на несколько дней дома для решения ситуации.

Наконец, сегодня все разрешилось, и уже завтра утром наставник «Барселоны» сможет вылететь в США, где его клубу предстоит принять участие в престижном турнире, в рамках которого она сразится не только с туринским «Ювентусом», но и с мадридским «Реалом». Об этом сообщает испанское издание Marca. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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