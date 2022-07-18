Хави вылетает в США, все проволочки с визой решены

Как мы уже сообщали, наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес неожиданно получил запрет на посещение США из-за того, что более трех раз за последние годы посещал Иран - злейшего врага Америки и всего «демократического мира». Из-за этих проволочек Хави пришлось застрять на несколько дней дома для решения ситуации.

Наконец, сегодня все разрешилось, и уже завтра утром наставник «Барселоны» сможет вылететь в США, где его клубу предстоит принять участие в престижном турнире, в рамках которого она сразится не только с туринским «Ювентусом», но и с мадридским «Реалом». Об этом сообщает испанское издание Marca.