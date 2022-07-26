Бывший полузащитник «Барселоны» Херард Лопес поделился мнением о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

Вы слышали о том, что Хави хочет вернуть Лионеля Месси?

Мне кажется, что как только Лео ушел, все в «Барселоне» думали, как бы быстрее его вернуть. Месси — настоящий символ «Барселоны», человек-история. Для меня совсем не сюрприз, что Хави желает его возвращения. Это может стать важным событием.

Насколько это реально?

Мне сложно судить об этом. Жоан Лапорта также очень хочет это возвращение, но ситуация финансовая в клубе не самая простая, а «ПСЖ» не отпустит Месси просто так. Я больше верю, что через год, когда Лео станет свободным агентом, он триумфально вернется домой.

С точки зрения футбола, такой трансфер поможет?

Это даже не обсуждается! Месси гениальный игрок, который будет полезен любой команде. С ним любой клуб выглядит совершенно иначе, чем без него. Не стоит думать, что он может как-то помешать развитию «Барселоны». Лео настолько гениален, что может сыграть не так, как он играл раньше. Будет действовать ближе к центру, разгонять атаки, раздавать голевые передачи. Он уже очень давно говорил о том, что видит себя ближе к завершению карьеры игроком, типа Иньесты или Хави, так и будет», — поделился своим мнением Лопес в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» Сергеем Румянцевым.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что возвращение Месси в данный момент невозможно, но не стал исключать того, что в будущем это может произойти.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из испанского клуба в августе прошлого года. В минувшем сезоне 35-летний аргентинец провёл в составе парижан 34 матча, забив 11 голов и отдав 15 результативных передач.

Действующий контракт Месси с французским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Аргентины в 50 миллионов евро.