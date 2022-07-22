Де Йонгу не нравится Манчестер и руководство «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По информации источника, голландцу не нравится Манчестер как город, а также у него есть претензии к руководству клуба, которым, по-мнению футболиста, беспорядочно управляют.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать 25-летнего игрока, которым, помимо манкунианцев, интересуется и лондонский «Челси».

В минувшем сезоне де Йонг провёл в составе «Барселоны» 45 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.