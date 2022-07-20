«Челси» хочет понять, готов ли де Йонг перейти в лондонский клуб

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в руководстве «синих» сначала хотят понять, готов ли голландец перейти к ним, и только после этого договариваться о трансфере с каталонским клубом. Поэтому в ближайшее время «Челси» свяжется с футболистом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с 25-летним футболистом. Также активный интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед», уже достигнувший соглашения с «сине-гранатовыми».

В минувшем сезоне де Йонг провёл в составе «Барселоны» 45 матчей, забив четыре гола, а также отдав пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.