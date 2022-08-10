Мармоль покинет «Барселону»

Еще один игрок, который использовался в кризисные моменты для «Барселоны», покинет клуб - им станет Мика Мармоль, сообщает издание El Mundo Deportivo. Полузащитник, которому 21 год, сомневается в том, что получит место под солнцем в нынешней «Барселоне», а потому сам уведомил руководство клуба о намерении уйти. Но расставаться с перспективным игроком полностью «Барселона» не хочет, поэтому она предложила ему продлить контракт и сдать его в аренду. Есть и клубы Ла Лиги, заинтересованные в услугах Мармоля - это «Жирона» и «Кадис».

Чемпионат Испании начнется для «Барселоны» 13 августа, команда сыграет в домашней игре с «Райо Вальекано».