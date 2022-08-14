Левандовски и Рафинья били мимо, «Барселона» не смогла огорчить «Райо Вальекано»

После хороших результатов во время предсезонки и вливания в команду звёздных новичков «Барселона» могла рассчитывать на победу в домашнем матче с «Райо Вальекано». Но недаром данный соперник дважды обыграл «сине-гранатовых» в прошлом чемпионате, вот и сегодня ворота мадридцев были на замке.

Гол Роберта Левандовски был отменен из-за офсайда, тут же Рафинья дважды подряд мог забивать. В концовке поляк дважды не попал в створ в убойных ситуациях, а также после удара Усмана Дембеле на ленточке здорово сыграл защитник. Нули на табло были зафиксированы финальным свистком.