Левандовски и Рафинья били мимо, «Барселона» не смогла огорчить «Райо Вальекано»

После хороших результатов во время предсезонки и вливания в команду звёздных новичков «Барселона» могла рассчитывать на победу в домашнем матче с «Райо Вальекано». Но недаром данный соперник дважды обыграл «сине-гранатовых» в прошлом чемпионате, вот и сегодня ворота мадридцев были на замке.
Гол Роберта Левандовски был отменен из-за офсайда, тут же Рафинья дважды подряд мог забивать. В концовке поляк дважды не попал в створ в убойных ситуациях, а также после удара Усмана Дембеле на ленточке здорово сыграл защитник. Нули на табло были зафиксированы финальным свистком.
Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Араухо Рональд•Кристенсен Андреас60' (Де Йонг Френки (60') •Гарсия Эрик•Альба Жорди82' (Обамеянг Пьер-Эмерик (82') •Гави60' (Роберто Серхи (60') •Бускетс Серхио 74'• 90'Педри72' (Кесси Франк (72') •Рафинья Диас60' (Фати Ансу (60') •Левандовски Роберт•Дембеле Усман 14'
Димитриевски Столе• 89'Балью Иван•Лежён Флорьян• 55'Катена Алехандро• 45'Гарсия Франсиско III•Лопес Унаи62' (Фалькао Радамель (62') • 69'Сисс Пате• 86'Паласон Иси79' (Санчес Сальвадор (79') •Трехо Оскар 45'84' (Посо Хосе (84') •Гарсия Альваро III•Камелло Серхио62' (Валентин Оскар (62')
13 августа. Стадион "Spotify Camp Nou".