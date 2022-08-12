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Чемпионат Испании. Ла Лига

Появились фотографии белой формы «Барселоны» с крестом фото

12 Августа 2022 • 10:57 Комментировать (3)
Барселона
...
Райо Вальекано
1.20 6.70 15.00
13.08 22:00

В сети появились фотографии третьего комплекта формы каталонской «Барселоны» на сезон-2022/2023. Снимки экипировки опубликованы на портале Footyheadlines.

Обновленный комплект формы команды выполнен в белом цвете с крестом красного и синего цветов. Это отсылка к Кресту Святого Георгия, который изображен на эмблеме «сине-гранатовых». Техническим спонсором «Барселоны» является американская компания Nike.

Каталонцы стали вице-чемпионами Испании в прошлом сезоне. В новом розыгрыше турнира подопечные Хави Эрнандеса стартуют поединком против «Райо Вальекано». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» 13 августа.

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Барселона
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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