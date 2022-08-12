В сети появились фотографии третьего комплекта формы каталонской «Барселоны» на сезон-2022/2023. Снимки экипировки опубликованы на портале Footyheadlines.

Обновленный комплект формы команды выполнен в белом цвете с крестом красного и синего цветов. Это отсылка к Кресту Святого Георгия, который изображен на эмблеме «сине-гранатовых». Техническим спонсором «Барселоны» является американская компания Nike.

Каталонцы стали вице-чемпионами Испании в прошлом сезоне. В новом розыгрыше турнира подопечные Хави Эрнандеса стартуют поединком против «Райо Вальекано». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» 13 августа.