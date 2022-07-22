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Тухелю надоела «Барселона»: наставник «Челси» может заблокировать трансфер Аспиликуэты

22 Июля 2022 • 22:24 Комментировать (1)
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

Главный тренер «Челси» Томас Тухель готов насолить каталонскому клубу.

«Барселона» и «Челси» уже давно обсуждают потенциальный переход Сесара Аспиликуэты, но по-прежнему не достигли полного согласия. Как сообщает журналист Низаар Кинселла, немецкий рулевой лондонцев предупредил, что может вмешаться в ход сделки и лично заблокировать трансфер, поскольку раздражён действиями «Барселоны», мешающими ему сконцентрироваться на работе со своими игроками.

Напомним, что ранее «Барселона» на правах свободного агента подписала защитника «Челси» Андреаса Кристенсена, а также «увела» у лондонского гранда вингера Рафинью Диаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Томас Тухель Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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