Тухелю надоела «Барселона»: наставник «Челси» может заблокировать трансфер Аспиликуэты

Главный тренер «Челси» Томас Тухель готов насолить каталонскому клубу.

«Барселона» и «Челси» уже давно обсуждают потенциальный переход Сесара Аспиликуэты, но по-прежнему не достигли полного согласия. Как сообщает журналист Низаар Кинселла, немецкий рулевой лондонцев предупредил, что может вмешаться в ход сделки и лично заблокировать трансфер, поскольку раздражён действиями «Барселоны», мешающими ему сконцентрироваться на работе со своими игроками.

Напомним, что ранее «Барселона» на правах свободного агента подписала защитника «Челси» Андреаса Кристенсена, а также «увела» у лондонского гранда вингера Рафинью Диаса.