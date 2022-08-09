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Представитель Обамеянга был замечен в штаб-квартире «Барселоны» на фоне слухов о возвращении в АПЛ

09 Августа 2022 • 15:30 Комментировать (1)
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00
Переход нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский «Челси» становится всё более вероятным. Сегодня представитель габонца был замечен в штаб-квартире «сине-гранатовых», где предположительно обсуждалось будущее габонца. Об этой информации сообщил журналист Херард Ромеро.

В подписании Обамеянга заинтересован лично главный тренер «Челси» Томас Тухель. Немец ранее работал с нападающим в дортмундской «Боруссии».

Обамеянг присоединился к «Барселоне» этой зимой, но за короткий срок смог стать лучшим бомбардиром «сине-гранатовых» в прошлом сезоне.

Напомним, что ранее Обамеянг выступал в АПЛ за лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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