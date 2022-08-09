Представитель Обамеянга был замечен в штаб-квартире «Барселоны» на фоне слухов о возвращении в АПЛ

Переход нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский «Челси» становится всё более вероятным. Сегодня представитель габонца был замечен в штаб-квартире «сине-гранатовых», где предположительно обсуждалось будущее габонца. Об этой информации сообщил журналист Херард Ромеро.
В подписании Обамеянга заинтересован лично главный тренер «Челси» Томас Тухель. Немец ранее работал с нападающим в дортмундской «Боруссии».
Обамеянг присоединился к «Барселоне» этой зимой, но за короткий срок смог стать лучшим бомбардиром «сине-гранатовых» в прошлом сезоне.
Напомним, что ранее Обамеянг выступал в АПЛ за лондонский «Арсенал».
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