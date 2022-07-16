Романо подтвердил переход Левандовски в «Барселону», названы условия трансфера

Роберт Левандовски переходит в «Барселону» – вопрос решён.

Как сообщалось ранее, «Бавария» приняла предложение «Барселоны», а о переходе будет объявлено уже в ближайшие дни. Сведения подтвердил всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо: Левандовски действительно переходит в «Барселону», всё согласовано. Поляк подписал с «сине-гранатовыми» соглашение, рассчитанное на три года.

По информации испанских СМИ, трансфер Левандовски обойдётся «Барселоне» в 45 млн евро, ещё 5 млн будет выплачено «Баварии» в виде бонусов.

Звёздный нападающий выступал за мюнхенцев с лета 2014 года.