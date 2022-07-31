Тедеско рассказал, за счёт чего «Лейпцигу» удалось переломить ход встречи с «Баварией»

Бывший наставник московского «Спартака», а ныне главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (3:5) в матче за Суперкубок Германии.

Немецкий специалист поздравил соперника с победой, отметив, что «Лейпциг» должен сделать правильные выводы из этой неудачи.

«Первый тайм прошёл не так, как я надеялся. Ошибки в построении случаются слишком часто против «Баварии». Во втором тайме мы немного изменили нашу систему, и в итоге мы были ближе к 4:4, чем «Бавария» была к 5:3», — цитирует Тедеско пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, что по ходу встречи «Лейпциг» уступал со счётом 1:4, однако к концу второго тайма сумел сократить отставание до минимума, но пропустил пятый мяч уже в компенсированное время от Лероя Сане.

Свой следующий матч «Лейпциг» проведёт 7 августа против «Штутгарта». Начало — в 16:30 по московскому времени.