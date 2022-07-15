Бонек: «Переход Левандовски в «Барселону» – на 100% решённый вопрос, но удачная ли это сделка?»

Вице-президент УЕФА и известный в прошлом польский футболист прокомментировал предстоящий переход Роберта Левандовски в «Барселону».

Как стало известно сегодня, «Бавария» и «Барселона» почти договорились о трансфере 33-летнего поляка.

«Переход Левандовски из «Баварии» в «Барселону» – на 100% решённый вопрос. Но удачный ли это трансфер? С финансовой точки зрения – определённо, но что насчёт спортивной составляющей?» – написал Збигнев Бонек в социальных сетях.

Переход Роберта Левандовски обойдётся каталонскому клубу менее чем в 50 млн евро. Сам форвард «Баварии» уже давно открыто заявил о желании перебраться в стан «сине-гранатовых».