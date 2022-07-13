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«Бавария» может расстаться с одним из защитников после прихода де Лихта

13 Июля 2022 • 00:11 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Бенжамен Павар может покинуть «Баварию» в случае прихода в клуб Маттайса де Лихта.

После ухода Никласа Зюле француз рассчитывает получить роль постоянного игрока основы и лидера обороны мюнхенцев, однако клуб не готов гарантировать ему такие привилегии из-за предстоящего трансфера Маттайса де Лихта из «Ювентуса» – именно 22-летний голландец рассматривается боссами «Баварии» как лидер защиты на долгие годы. В связи с этим клуб уже обсуждает будущее с Паваром: тот может как уйти этим летом, так и продлить контракт, если согласится на условия, предлагаемые руководством.

Действующее соглашение Бенжамена Павара истекает через два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттайс де Лихт Бенжамен Павар Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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