«Бавария» может расстаться с одним из защитников после прихода де Лихта

Бенжамен Павар может покинуть «Баварию» в случае прихода в клуб Маттайса де Лихта.

После ухода Никласа Зюле француз рассчитывает получить роль постоянного игрока основы и лидера обороны мюнхенцев, однако клуб не готов гарантировать ему такие привилегии из-за предстоящего трансфера Маттайса де Лихта из «Ювентуса» – именно 22-летний голландец рассматривается боссами «Баварии» как лидер защиты на долгие годы. В связи с этим клуб уже обсуждает будущее с Паваром: тот может как уйти этим летом, так и продлить контракт, если согласится на условия, предлагаемые руководством.

Действующее соглашение Бенжамена Павара истекает через два года.