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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нескольким игрокам «Баварии» предоставлена возможность влиять на планирование трансферов клуба

20 Июля 2022 • 23:56 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Ведущие игроки «Баварии» помогают строить команду на новый сезон.

Речь о голкипере и капитане Мануэле Нойере, а также о Йозуа Киммихе. По информации источника, оба футболиста сыграли важную роль в определении трансферных целей «Баварии» этим летом, докладывает журналист Георг Хольцнер, ссылаясь на близкие к клубу источники. С Нойером и Киммихом обсуждаются кандидатуры новичков команды, прежде чем те будут подписаны.

36-летний Мануэль Нойер выступает за «Баварию» на протяжении 11 лет, а 27-летний Йозуа Киммих защищает цвета мюнхенцев с 2015 года.

Этим летом состав «Баварии» пополнили Садио Мане, Маттайс де Лихт, Райан Гравенберх и Нуссер Мазрауи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Йозуа Киммих Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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