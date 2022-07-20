Нескольким игрокам «Баварии» предоставлена возможность влиять на планирование трансферов клуба

Ведущие игроки «Баварии» помогают строить команду на новый сезон.

Речь о голкипере и капитане Мануэле Нойере, а также о Йозуа Киммихе. По информации источника, оба футболиста сыграли важную роль в определении трансферных целей «Баварии» этим летом, докладывает журналист Георг Хольцнер, ссылаясь на близкие к клубу источники. С Нойером и Киммихом обсуждаются кандидатуры новичков команды, прежде чем те будут подписаны.

36-летний Мануэль Нойер выступает за «Баварию» на протяжении 11 лет, а 27-летний Йозуа Киммих защищает цвета мюнхенцев с 2015 года.

Этим летом состав «Баварии» пополнили Садио Мане, Маттайс де Лихт, Райан Гравенберх и Нуссер Мазрауи.