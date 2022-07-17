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«Бавария» готова заплатить 30 млн за 17-летнего форварда

17 Июля 2022 • 00:39 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Футболист «Ренна» и юниорской сборной Франции Матис Тель может оказаться в «Баварии».

Мюнхенский клуб всерьёз намеревается укрепить ряды перспективным нападающим, забившим 5 голов в 9 поединках за сборную Франции до 17 лет. По данным журналиста Санти Ауны, представляющего издание Foot Mercato, «Бавария» предложит за Теля около 30 млн евро с учётом бонусов – и «Ренн» с высокой вероятностью согласится продать юное дарование на данных условиях.

Матис Тель пока не заявил о себе в первой команде «Ренна», появившись на поле в десяти матчах и не отметившись результативными действиями, но регулярно поражает ворота в составе дубля и молодёжных команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ренн Трансферы футбола - лето 2022 Матис Тель
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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