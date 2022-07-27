Кан в очередной раз высказался на тему Роналду в «Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан снова ответил на вопрос об интересе клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Будущее португальца – одна из самых обсуждаемых тем мирового футбола с тех самых пор, как 37-летний форвард решил покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Бавария» продолжает фигурировать в числе претендентов на суперзвезду, несмотря на неоднократные опровержения.

«Мы обсуждали тему Роналду внутри клуба – мы хотим выполнять свою работу должным образом, поэтому не могли обойти стороной данный вопрос, – рассказывает Кан в интервью Sport Bild. – Лично я считаю Роналду одним из величайших людей, когда-либо игравших в футбол. Но наш вывод таков: несмотря на его впечатляющие заслуги, на сегодняшний день он не вписывается в философию нашего клуба», – заявил Кан.