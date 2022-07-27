Английский «Кристал Пэлас» усилил состав центральным защитником мюнхенской «Баварии» Крисом Ричардсом.

22-летний футболист сборной США подписал с «орлами» соглашение, рассчитанное на пять лет. Сумма трансфера может достичь 20 млн евро с учётом бонусов.

Крис Ричардс выступал за «Баварию» с 2018 года, но провёл всего десять матчей в составе первой команды мюнхенцев. С 2021 по текущий год футболист защищал цвета «Хоффенхайма» на правах аренды, отыграв в сумме 33 поединка за «бело-голубых». За сборную США Ричардс сыграл шесть раз.

Текущая стоимость центрбека оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 млн евро.