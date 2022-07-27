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«Кристал Пэлас» объявил о подписании футболиста «Баварии» официально

27 Июля 2022 • 22:09 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Английский «Кристал Пэлас» усилил состав центральным защитником мюнхенской «Баварии» Крисом Ричардсом.

22-летний футболист сборной США подписал с «орлами» соглашение, рассчитанное на пять лет. Сумма трансфера может достичь 20 млн евро с учётом бонусов.

Крис Ричардс выступал за «Баварию» с 2018 года, но провёл всего десять матчей в составе первой команды мюнхенцев. С 2021 по текущий год футболист защищал цвета «Хоффенхайма» на правах аренды, отыграв в сумме 33 поединка за «бело-голубых». За сборную США Ричардс сыграл шесть раз.

Текущая стоимость центрбека оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кристал Пэлас Крис Ричардс Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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