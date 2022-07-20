Де Лихт: «Не жалею о переходе в «Ювентус» в 2019 году»

Центральный защитник Маттайс де Лихт, перешедший из «Ювентуса» в «Баварию», не жалеет о своём решении трёхлетней давности.

После успешного сезона в амстердамском «Аяксе» голландец получил предложения от ряда грандов европейского футбола, в итоге выбрав «Ювентус». Как известно, среди главных претендентов тогда была и «Бавария».

«Три года у меня было много переговоров и с «Баварией», и с другими клубами. В итоге я перешёл в «Ювентус», о чём не жалею. Я рад, что в тот момент сделал именно такой выбор», – рассказал де Лихт после перехода в «Баварию».

Контракт 22-летнего игрока с мюнхенским клубом рассчитан до 2027 года.