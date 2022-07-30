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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер побьёт рекорд Левандовски в сегодняшнем матче

30 Июля 2022 • 21:21 Комментировать
РБ Лейпциг
1:3
Бавария
2-й тайм

Футболист «Баварии» Томас Мюллер сегодня станет абсолютным рекордсменом по количеству матчей в рамках Суперкубка Германии.

Немецкий атакующий полузащитник проведёт свою 12-ю игру в турнире – это рекорд всех времён. Ранее Мюллер делил лидерство с нападающим Робертом Левандовски, который перебрался в «Барселону» в начале текущего сезона. На счету поляка 11 матчей за немецкий Суперкубок.

32-летний Томас Мюллер выступает за первую команду мюнхенцев с 2009 года. В его активе более 600 поединков за коллектив во всех турнирах.

«Бавария» поспорит за победу в Суперкубке-2022 с «РБ Лейпцигом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Роберт Левандовски РБ Лейпциг
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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