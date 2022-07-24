Томас Мюллер: «Мане – физически совершенный футболист»

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер считает Садио Мане отличным усилением для мюнхенцев.

30-летний сенегалец перебрался в «Баварию» этим летом из «Ливерпуля» за 32 млн евро.

«Смогу ли я так же сыграться с Мане, как ранее с Левандовски? Это вполне возможно, но ещё слишком рано об этом говорить, – считает Мюллер. – Садио – отличный парень, он постоянно улыбается. Ему уже комфортно с нами, и он знаком с культурой, так как играл в Австрии за «Зальцбург».

Мане можно считать совершенным футболистом с физической точки зрения. Скажем так, если вы провели много лет под руководством Юргена Клоппа, термины «высокий прессинг» и «контрпрессинг» вам наверняка знакомы», – сказал давний лидер «Баварии» и сборной Германии.