Левандовски заявил, что «Бавария» не хотела продавать его «Барселоне»

Польский форвард Роберт Левандовски покинул «Баварию» и перебрался в «Барселону», но этому предшествовала долгая сага, в ходе которой его имя упоминалось и в связи с другими клубами.

В интервью ESPN Левандовски пояснил, что на самом деле хотел уйти лишь в «Барселону», но «Бавария» почему-то не хотела отпускать его именно в этот клуб и всячески пыталась продать кому-то другому.

- Все, что происходило в последнее время в «Баварии», было очень политизировано. Руководство искало аргумент, причину, чтобы продать меня в другой клуб, не в «Барселону», и при этом как-то объяснить все фанатам. Все это сопровождалось потоками выдумок и лжи в мой адрес. Но я рад, что даже в это время, и я видел это, фанаты поддерживали меня, - заявил поляк.