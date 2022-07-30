Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски заявил, что «Бавария» не хотела продавать его «Барселоне»

30 Июля 2022 • 17:42 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
Через 3 ч. 26 мин.

Польский форвард Роберт Левандовски покинул «Баварию» и перебрался в «Барселону», но этому предшествовала долгая сага, в ходе которой его имя упоминалось и в связи с другими клубами.

В интервью ESPN Левандовски пояснил, что на самом деле хотел уйти лишь в «Барселону», но «Бавария» почему-то не хотела отпускать его именно в этот клуб и всячески пыталась продать кому-то другому.

- Все, что происходило в последнее время в «Баварии», было очень политизировано. Руководство искало аргумент, причину, чтобы продать меня в другой клуб, не в «Барселону», и при этом как-то объяснить все фанатам. Все это сопровождалось потоками выдумок и лжи в мой адрес. Но я рад, что даже в это время, и я видел это, фанаты поддерживали меня, - заявил поляк.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
17:42 · Германия. Бундеслига
Левандовски заявил, что «Бавария» не хотела продавать его «Барселоне»
15:24 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Кель: «У Алле отличные шансы на выздоровление»
14:49 · Германия. Бундеслига
Алькасера предложили трём клубам Бундеслиги
14:42 · Англия. Премьер-лига
Вернер – слишком дорогой вариант для «Ювентуса»
14:29 · Германия. Бундеслига
Модест ведёт переговоры с клубом из топ-3 Бундеслиги
13:56 · Германия. Бундеслига
Анхелиньо может отправиться в другой немецкий клуб
13:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласовала условия контракта с Лаймером, но не хочет платить за игрока 30 миллионов евро
12:57 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за Вернера
12:50 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич больше не будет сидеть на скамейке «Баварии» во время матчей
10:21 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» отказалась подписывать испанского форварда на замену Алле
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдаст Вернера в аренду с правом выкупа, игрока хотят три клуба
07:27 · Германия. Бундеслига
Круг претендентов на де Йонга сузился на один гранд
06:28 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, виноват ли Холанн в его уходе из «Баварии»
02:12 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» не могут решить, как поступить с Паваром
01:16 · Англия. Премьер-лига
Вернер готов зарабатывать вдвое меньше ради возвращения в Германию 1
Все новости
Рекомендуем