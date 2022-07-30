Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» стала 10-кратным победителем Суперкубка Германии

30 Июля 2022 • 23:50 Комментировать
РБ Лейпциг
3:5
Бавария
окончен

«Бавария» увеличила отрыв от преследователей по количеству выигранных Суперкубков.

В сегодняшней встрече мюнхенцы оказались сильнее соперников из «РБ Лейпцига» – 5:3. Голами в составе команды Юлиана Нагельсманна отметились Джамал Мусиала, Садио Мане, Бенжамен Павар, Серж Гнабри и Лерой Сане. Данный триумф стал для «Баварии» уже десятым в рамках местного Суперкубка, что является рекордом Германии.

Мюнхенскому гранду удалось завоевать трофей в третьем сезоне подряд. Ранее данное достижение покорялось только одному клубу и только однажды – всё той же «Баварии» в период с 2016 по 2018 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
30 Июля
23:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» стала 10-кратным победителем Суперкубка Германии
23:01 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд сосредоточилась на подписании Пёнтека после отказа Джеко
22:45 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб возглавил гонку за Вернером
22:24 · Германия. Бундеслига
Мане потребовалось чуть больше получаса, чтобы отличиться в дебюте за «Баварию»
21:21 · Германия. Бундеслига
Мюллер побьёт рекорд Левандовски в сегодняшнем матче
21:00 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5
20:01 · Германия. Бундеслига
​Салихамиджича возмутили высказывания Левандовски 1
17:42 · Германия. Бундеслига
Левандовски заявил, что «Бавария» не хотела продавать его «Барселоне»
15:24 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Кель: «У Алле отличные шансы на выздоровление»
14:49 · Германия. Бундеслига
Алькасера предложили трём клубам Бундеслиги
14:42 · Англия. Премьер-лига
Вернер – слишком дорогой вариант для «Ювентуса»
14:29 · Германия. Бундеслига
Модест ведёт переговоры с клубом из топ-3 Бундеслиги
13:56 · Германия. Бундеслига
Анхелиньо может отправиться в другой немецкий клуб
13:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласовала условия контракта с Лаймером, но не хочет платить за игрока 30 миллионов евро
12:57 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» лидирует в борьбе за Вернера
Все новости
Рекомендуем