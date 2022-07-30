«Бавария» стала 10-кратным победителем Суперкубка Германии

«Бавария» увеличила отрыв от преследователей по количеству выигранных Суперкубков.

В сегодняшней встрече мюнхенцы оказались сильнее соперников из «РБ Лейпцига» – 5:3. Голами в составе команды Юлиана Нагельсманна отметились Джамал Мусиала, Садио Мане, Бенжамен Павар, Серж Гнабри и Лерой Сане. Данный триумф стал для «Баварии» уже десятым в рамках местного Суперкубка, что является рекордом Германии.

Мюнхенскому гранду удалось завоевать трофей в третьем сезоне подряд. Ранее данное достижение покорялось только одному клубу и только однажды – всё той же «Баварии» в период с 2016 по 2018 год.