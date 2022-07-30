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В «Баварии» не могут решить, как поступить с Паваром

30 Июля 2022 • 02:12 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
Через 18 ч. 34 мин.

Официальные лица «Баварии» по-разному оценивают перспективы защитника в клубе.

После перехода в «Баварию» Маттайса де Лихта в прессе появились многочисленные слухи о скором уходе Бенжамена Павара, для которого появление голландца означает невозможность получения желаемой роли в команде. По данным журналиста Керри Хау, внутри клуба до сих пор не определились, как поступить с французом: спортивный директор Хасан Салихамиджич рассматривает вопрос продажи 26-летнего игрока, а главный тренер Юлиан Нагельсманн хотел бы сохранить того в своём составе.

Несколькими днями ранее Павар был предложен «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – интерес проявил только лондонский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Хасан Салихамиджич Юлиан Нагельсманн Маттайс де Лихт Бенжамен Павар Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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