В «Баварии» не могут решить, как поступить с Паваром

Официальные лица «Баварии» по-разному оценивают перспективы защитника в клубе.

После перехода в «Баварию» Маттайса де Лихта в прессе появились многочисленные слухи о скором уходе Бенжамена Павара, для которого появление голландца означает невозможность получения желаемой роли в команде. По данным журналиста Керри Хау, внутри клуба до сих пор не определились, как поступить с французом: спортивный директор Хасан Салихамиджич рассматривает вопрос продажи 26-летнего игрока, а главный тренер Юлиан Нагельсманн хотел бы сохранить того в своём составе.

Несколькими днями ранее Павар был предложен «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – интерес проявил только лондонский клуб.