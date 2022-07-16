Спортивный директор «Баварии» высказался о том, кто может заменить Левандовски

Хасан Салихамиджич рассказал, как в «Баварии» планируют заменить форварда Роберта Левандовски, перешедшего в «Барселону».

«Со времён Герда Мюллера в немецком футболе не было нападающего, который достиг таких высот, – рассказывает Салихамиджич в интервью Sky Sport. – Роберт провёл отличную карьеру и очень много сделал для «Баварии», но теперь пожелал уйти. Заменить такого игрока всегда трудно.

У нас отличный подбор игроков в атаке, и функции Роберта могут быть распределены между несколькими из них. Это серьёзный вызов для каждого. Мы уже имеем представление о том, как это может быть реализовано», – заявил спортивный директор мюнхенцев.