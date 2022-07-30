Вернер готов зарабатывать вдвое меньше ради возвращения в Германию

Нападающий «Челси» Тимо Вернер очень хотел бы вновь выступать за «РБ Лейпциг».

Немец недоволен своим положением в лондонском клубе, поэтому может сменить обстановку уже этим летом. Среди главных претендентов на Вернера называются итальянский «Ювентус» и немецкий «РБ Лейпциг», за который форвард выступал в прошлом. По информации журналиста Кристиана Фалька, ради возвращения в свой предыдущий клуб Вернер готов зарабатывать в два раза меньше, чем по нынешнему контракту с «Челси». Один из наиболее вероятных вариантов сделки – аренда с возможностью последующего выкупа.

Тимо Вернер представлял цвета «РБ Лейпцига» с 2016 по 2020 год, после чего перебрался в «Челси» за 53 млн евро.