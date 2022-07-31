Нагельсманн – о Мусиале: «Если он продолжит играть как сегодня, то место в основе ему гарантировано»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в восторге от выступления Джамала Мусиалы в матче Суперкубка Германии против «РБ Лейпцига».

19-летний атакующий полузащитник отметился голом и результативной передачей, а на 60-й минуте был заменён при счёте 3:1 в пользу «Баварии». Итоговый результат встречи – 5:3 в пользу мюнхенцев.

«Всё зависит от самого Джамала, но если он продолжит играть так, как сегодня, то он просто незаменим для команды. Он очень усердно готовился, улучшил игру в обороне. Его сегодняшний перформанс – это мировой класс», – заявил наставник «Баварии».

В сезоне 2021/22 Джамал Мусиала провёл 40 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт восемь голов и шесть ассистов.