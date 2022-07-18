Стала известна зарплата де Лихта в «Баварии»

Как сообщает TMW, 22-летний защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт подпишет с мюнхенским клубом пятилетнее соглашение, по которому будет зарабатывать 10 миллионов евро за сезон без учёта различных бонусов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала трансфер де Лихта за 80 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 70 миллионов.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Ювентуса» 42 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Цвета туринцев футболист защищает с лета 2019 года.