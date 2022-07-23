«Мы подсознательно отдавали ему мяч» – Мюллер рассказал, как уход Левандовски повлияет на «Баварию»

Лидер «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о переменах, которые понесёт за собой уход Роберта Левандовски в «Барселону».

«Все стороны решили, что Левандовски лучше уйти – и на то были причины, – рассказывает Мюллер в интервью немецким СМИ. – Конечно, мы не знаем, чего ожидать после ухода игрока, стабильно забивавшего по 30-50 голов за сезон.

Но с уходом Левандовски мы не останемся на поле вдесятером. Да, раньше мы много играли на него, но теперь у других игроков будет больше возможностей завершать атаки.

Чисто подсознательно наша игра была заточена на то, чтобы доставить мяч Роберту. Нет, у нас не было такого плана на игру, но когда вы знаете, что у вас есть такой нападающий, это происходит само собой», – заявил немец.