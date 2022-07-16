Кан прокомментировал интерес «Баварии» к Кейну

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан поделился своим мнением о возможном приходе в клуб нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Недавно различные немецкие источники сообщили о том, что мюнхенский гранд рассматривает возможность приобретения звезды сборной Англии следующим летом.

«Нет никаких сомнений в том, что Кейн – абсолютно выдающийся нападающий, но у него контракт с «Тоттенхэмом», – сказал в интервью Bild Оливер Кан. – Пока что всё это просто разговоры. Нам необходимо собирать команду на текущий сезон. Посмотрим, что будет», – заявил знаменитый экс-вратарь.

Соглашение Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до 2024 года.