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Кан прокомментировал интерес «Баварии» к Кейну

16 Июля 2022 • 23:51 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан поделился своим мнением о возможном приходе в клуб нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Недавно различные немецкие источники сообщили о том, что мюнхенский гранд рассматривает возможность приобретения звезды сборной Англии следующим летом.

«Нет никаких сомнений в том, что Кейн – абсолютно выдающийся нападающий, но у него контракт с «Тоттенхэмом», – сказал в интервью Bild Оливер Кан. – Пока что всё это просто разговоры. Нам необходимо собирать команду на текущий сезон. Посмотрим, что будет», – заявил знаменитый экс-вратарь.

Соглашение Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Оливер Кан Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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