«Лейпциг» отклонил предложение «Баварии» по австрийскому полузащитнику

«Бавария» и «РБ Лейпциг» начали переговоры по трансферу Конрада Лаймера – пока безуспешно.

25-летний хавбек давно обозначен Юлианом Нагельсманном в качестве одной из трансферных целей, но продвинуться в сделке пока так и не удалось. По информации Bild, «Бавария» сделала первое предложение в размере 20 млн евро, но получила отказ. «Лейпциг» не собирается отпускать футболиста сборной Австрии менее чем за 30 млн евро, а также установил крайний срок продажи – 30 июля. Переход не состоится, если мюнхенский гранд не удовлетворит требование в указанный срок.

Контракт Конрада Лаймера с «Лейпцигом» истекает летом следующего года.