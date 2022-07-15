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«Лейпциг» отклонил предложение «Баварии» по австрийскому полузащитнику

15 Июля 2022 • 21:19 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

«Бавария» и «РБ Лейпциг» начали переговоры по трансферу Конрада Лаймера – пока безуспешно.

25-летний хавбек давно обозначен Юлианом Нагельсманном в качестве одной из трансферных целей, но продвинуться в сделке пока так и не удалось. По информации Bild, «Бавария» сделала первое предложение в размере 20 млн евро, но получила отказ. «Лейпциг» не собирается отпускать футболиста сборной Австрии менее чем за 30 млн евро, а также установил крайний срок продажи – 30 июля. Переход не состоится, если мюнхенский гранд не удовлетворит требование в указанный срок.

Контракт Конрада Лаймера с «Лейпцигом» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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