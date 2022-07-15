Полузащитник «Баварии» Малик Тильман попробует силы в шотландском чемпионате.

«Рейнджерс» объявил об аренде 20-летнего игрока сборной США на своём официальном сайте. Договор рассчитан до конца сезона 2022/23 и предусматривает возможность последующего выкупа футболиста клубом из Глазго.

«Малик – очень талантливый молодой футболист, который добавит вариативности нашей атаке. Я и весь наш тренерский штаб с нетерпением ждём возможности поработать с ним», – заявил наставник «рейнджеров» Джованни ван Бронкхорст.

Малик Тильман провёл семь матчей за первую команду «Баварии», отметившись одним голом.