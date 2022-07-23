Конте недоволен заявлениями «Баварии» о Кейне

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не оценил публичные высказывания официальных лиц «Баварии» о нападающем Гарри Кейне.

СМИ называют английского форварда трансферной целью «Баварии» на следующее лето, и в мюнхенском клубе неоднократно высказывались на эту тему. Главный тренер немецкого гранда Юлиан Нагельсманн недавно подогрел слухи, намекнув на возможный приход Кейна в «Баварию» в будущем.

По словам Конте, такое поведение можно считать неуважением: «Я точно не из тех тренеров, кто готов обсуждать игроков других команд, – приводит слова итальянца Sky Sports. – Позиция «Тоттенхэма» предельно ясна: Кейн – важнейшая часть проекта. Это лишь слухи, и я не люблю говорить не о своих футболистах в СМИ. На мой взгляд, это неуважительно по отношению к клубу», – заявил Конте.