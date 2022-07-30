Мане потребовалось чуть больше получаса, чтобы отличиться в дебюте за «Баварию»

Садио Мане поразил ворота «РБ Лейпцига» в матче Суперкубка Германии.

Новичок мюнхенцев отправил мяч в сетку уже на 31-й минуте встречи, установив на табло счёт 2:0 в пользу «Баварии». Ранее голом отличился Джамал Мусиала. Незадолго до свистка на перерыв Бенжамен Павар довёл преимущество чемпионов Германии до крупного – 3:0.

Сегодняшний матч – официальный дебютный Садио Мане в «Баварии». 30-летний сенегалец перебрался из «Ливерпуля» этим летом. Стоимость трансфера составила 32 млн евро.

Цвета «Ливерпуля» Мане защищал на протяжении шести лет, отметившись 120 голами в 269 поединках всех турниров.