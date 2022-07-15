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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри принял грандиозный контракт «Баварии» и готов заменить Левандовски на острие атаки

15 Июля 2022 • 23:54 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Серж Гнабри рассматривается Юлианом Нагельсманном как один из вариантов замены Роберту Левандовски на позиции центрфорварда.

Польский нападающий уже совсем скоро может примерить футболку «Барселоны», поэтому «Бавария» готовится к жизни без своего голеодора. Почти неизбежный уход Левандовски – одна из главных причин, почему боссы мюнхенцев решили в срочном порядке возобновить переговоры с Гнабри по новому контракту, докладывает Bild. Рулевой Юлиан Нагельсманн планирует перестроить игру команды так, чтобы на острие атаки мог сыграть не чистый форвард, а именно Гнабри. Также на роль «ложной девятки» рассматривается недавно пришедший из «Ливерпуля» Садио Мане.

Сообщается, что Гнабри уже дал согласие на продление контракта с «Баварией» до 2026 года. Зарплата немца составит впечатляющие 19 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Серж Гнабри Юлиан Нагельсманн
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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