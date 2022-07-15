Гнабри принял грандиозный контракт «Баварии» и готов заменить Левандовски на острие атаки

Серж Гнабри рассматривается Юлианом Нагельсманном как один из вариантов замены Роберту Левандовски на позиции центрфорварда.

Польский нападающий уже совсем скоро может примерить футболку «Барселоны», поэтому «Бавария» готовится к жизни без своего голеодора. Почти неизбежный уход Левандовски – одна из главных причин, почему боссы мюнхенцев решили в срочном порядке возобновить переговоры с Гнабри по новому контракту, докладывает Bild. Рулевой Юлиан Нагельсманн планирует перестроить игру команды так, чтобы на острие атаки мог сыграть не чистый форвард, а именно Гнабри. Также на роль «ложной девятки» рассматривается недавно пришедший из «Ливерпуля» Садио Мане.

Сообщается, что Гнабри уже дал согласие на продление контракта с «Баварией» до 2026 года. Зарплата немца составит впечатляющие 19 млн евро в год.